ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الرؤية» وخدمات الحج ) : أسهمت رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتساع دائرة الخدمات الإلكترونية لدى القطاعات الحكومية، تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إنهاء الخدمات والإجراءات، بأسرع وقت في خطوة لكسر البيروقراطية التي تستنزف الوقت والجهد.هذه الرؤية انعكست بشكل واضح على خدمات قطاع الحج والعمرة، الداعية إلى الارتقاء بالخدمات وفق منظومة حكومية عالية المستوى، والتقليل من التدخل البشري في كثير من أعمالها لتقليل نسبة الخطأ أو التعطيل أو التقصير.وأضافت أن الجهات الحكومية تتسابق خلال موسم الحج إلى استعراض مهاراتها في استخدام التقنيات المختلفة لإنهاء أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يشدد دائماً على شرف خدمة الحجاج منذ قدومهم إلى الأراضي السعودية حتى عودتهم إلى بلدانهم.وذكرت أن المملكة لا شك باتت نموذجا يشار إليها بالبنان في إدارة الحشود المليونية خلال موسم الحج الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة لأداء النسك، وهو ما يتطلب عملاً احترافياً وغير عادي لتأمين حركة هذه الحشود دون منغصات، بتكاتف الجهات الحكومية المشاركة في الحج التي باتت أكثر إتقاناً في تنفيذ مهماتها عاماً بعد عام.// يتبع //06:03ت م0004