إسلام آباد 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي التقدم المحرز في عملية السلام الأفغانية، واتفقا على العمل من أجل تعزيز التعاون لخدمة المصالح المشتركة.وأثنى خليل زاد على دعم باكستان بإخلاص لعملية السلام الأفغانية، معرباً عن أمله في أن يحذو الآخرون حذو باكستان.من جانبه أكد الجنرال باجوه أن باكستان ستدعم جميع الجهود من أجل السلام في أفغانستان.// انتهى //09:51ت م0008