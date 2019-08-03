الخرطوم 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمس، تبني الجامعة العربية مبادرة للمطالبة برفع العقوبات الأحادية عن السودان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى المجلس لتبني رؤية موحدة لدعم السودان.وأشارت إلى وصول الفوج الخامس للسودانيين العالقين بليبيا إلى الخرطوم أمس، المكون من(153 ) مهاجرًا سودانيًا على نحو طوعي تم تجميعهم من مراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.وأخبرت عن تمكن قوات أمنية مشتركة في محافظة أبين وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي من إحباط مخطط إرهابي لتنظيم –القاعدة- يهدف للسيطرةعلى مديرية – المحفد- شمال شرق المحافظة.ولفتت الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، إثر قمع جيش الاحتلال لمتظاهرين متضامنين مع أهالي - واد الحمص- في بلدة «صور باهر» شرق القدس المحتلة.وسلطت صحف السودان الضوء على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أمس، عن تطوير صواريخ جديدة - أرض جو- بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.// انتهى //10:01ت م0009