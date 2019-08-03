القاهرة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسنوّهت الصحف المصرية الصادرة اليوم إلى الإعلان عن مدينة بورسعيد كأول مدينة رقمية في مصر، لافتة الانتباه إلى أنه سينطلق العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للمدينة الأربعاء المقبل.وأشارت إلى أن قوات الجيش المصري ضبطت 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفًا و20 دانة هاون ومدفع، فضلاً عن اكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودي بشمال سيناء.وسلّطت الضوء على إعلان واشنطن انسحابها رسميًا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، وسط مخاوف من عودة سباق التسلح.وأخبرت عن استعادة الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي معسكر تابع لمديرية المحفد بمحافظة "أبين" بعد تعرضه لهجوم من مسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي.ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله أمس إن بلاده ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.وتابعت بدء عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، والمقررة منتصف سبتمبر المقبل، وسط دعوات متزايدة لترشيح وزير الدفاع التونسي الحالي عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.وتحدثت عن قرار المجلس العسكري السوداني فصل واحتجاز 9 من أفراد قوات الدعم السريع المتورطين في أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ انفجار 6 قنابل بأماكن متفرقة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وإصابة شخصين على الأقل بسبب الانفجارات.// انتهى //10:22ت م0013