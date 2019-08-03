إسلام آباد 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بمواصلة الجهود التي تبذلها مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأطراف المعنية بالملف الأفغاني لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.وأخبرت عن عزم الإدارة الأمريكية على سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعد إبرام اتفاق السلام مع حركة طالبان.وتناقلت رفض الهند لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أداء دور الوساطة لحل القضية الكشميرية العالقة مع باكستان.وتابعت تطورات الخسائر التي تسببها الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول المصاحبة لها في أنحاء مختلفة من باكستان، والجهود التي تبذلها السلطات لإغاثة المنكوبين.وأشارت إلى استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية مع تحسن سعر الروبية مقابل الدولار خلال الأسبوع المنصرم.وتطرقت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والحد من حدوث أي أعمال إرهابية خلال أيام العيد.وعرجت إلى عزم العديد من الشركات العالمية ضخ استمارات ضخمة في المناطق الصناعية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى توتر الوضع الأمني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، وطلب السلطات الهندية من السياح الأجانب بمغادرة الإقليم على الفور.// انتهى //10:26ت م0014