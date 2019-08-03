بيروت 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصال الذي أجراه الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس الحكومة سعد الحريري وشدد خلاله على ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لبلوغ الوضع العام في البلاد مرحلة خطيرة على الصعد كافة.ورصدت، إصابة عشرات الفلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة .وتطرقت إلى إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، سريان اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا عقب غارات جوية على مدار ثلاثة أشهر أسفرت عن مقتل المئات.وأشارت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .كما تناقلت صحف لبنان، نبأ توصل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري .// انتهى //11:17ت م0017