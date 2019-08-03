الخرطوم 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

وأوضح محمد الحسن ولد لبات في تصريح صحفي عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بالخرطوم مساء أمس - أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية وأنهما يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء لوضع ترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم.

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11:18ت م

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