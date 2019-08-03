رام الله 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم ثلاثة صحفيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية والشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وتناولت مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال وسياساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية.وسلطت الضوء على ما ذكرته منظمة "السلام الآن" ، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية.وتحدثت صحف فلسطين عن ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية أمس أن الولايات المتحدة أعلنت الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.// انتهى //11:44ت م0020