الدمام 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام جميع أعمال لجان القبول للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، بإعلانها ثلاث دفعات من طلبات الالتحاق لطلاب وطالبات الثانوية العامة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو (44) ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، وأعلنت ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي، نظير الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً، إضافةً إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها العمادة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.من جهتها أفادت رئيسة لجنة علاقات القبول بالجبيل الدكتورة عبير بنت محمد السبيعي، أن اللجنة تعمل ضمن استراتيجية وضعتها العمادة في الجامعة لتقديم الخدمات التقنية والتوعوية الداعمة لتيسير وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المتقدمات للالتحاق بالجامعة وتوضيح مراحل القبول والتسجيل، التي بدورها تسهم في اختيار وترتيب الرغبات بناء على معايير تتوافق مع ميول المتقدّمة ونسبتها الموزونة.وأكدت حرص الجامعة على توعية المراجعات بمميزات الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة، التي تهدف إلى تسهيل متطلبات القبول وتقديم أفضل وأدق الخدمات للمتقدمات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، سائلةً المولى عز وجل أن يوفقهن لكل ما فيه من الخير والنجاح.من جانبه نوّه رئيس قسم القبول والمنح تركي بن سليمان التركي، أن الجامعة شكلت سبع لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم سبل الدعم والمساندة للمتقدمين والمتقدمات، للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق حيال ذلك، مشيرا إلى أن هذه اللجان تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً للطلاب والطالبات في الدمام والراكة والجبيل، إضافة إلى الحساب الموحد IAU_AR@ المعني بالإجابة عن جميع الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات، إلى جانب تفعيل خدمة واتساب الأعمال، على الرقم الموحد للعمادة (0133332222) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري.// انتهى //11:51ت م0021