بغداد 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي, وحذر فيه من التأثيرات السلبية لما وصفها بسياسة الإسراف في الانفاق المالي على مستقبل الاقتصاد العراقي, مركزة على تأكيده بأن استمرار الإنفاق الحكومي بشكله الحالي قد يقضي على أي تقدم اقتصادي تحقق في العراق.وتناولت أراء الخبراء الاقتصاديين والماليين العراقيين بهذا الشأن والتي أجمعت على أن جزءاً كبيراً من تخصيصات الموازنة العامة للبلاد يذهب كنفقات تشغيلية ,مما يضاعف من حجم العجزفي الموازنة .وعرجت مجددًا على طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائبًا متهمين بجرائم فساد و جرائم أخرى.وفي الشأن الاقتصادي تطرقت الصحف العراقية إلى إعلان السفير الصيني في بغداد حجم التبادل التجاري بين بلاده وبين العراق تجاوز الـ 30 مليار دولار العام الماضي.// انتهى //11:57ت م0022