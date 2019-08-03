تونس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالقرار الذي اتخذه الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، والقاضي بتمديد حالة الطوارئ في تونس، لمدة شهر ابتداًء من يوم الأحد إلى غاية 02 سبتمبر القادم.وأخبرت محليًا أيضًا عن بدء مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل، والتي تتواصل إلى التاسع من شهر أغسطس الجاري.مغاربيًا .. أفادت بأن السلطات الليبية قررت إغلاق عدد من مراكز المهاجرين غير الشرعيين شرقي البلاد وإطلاق سراح من فيها، معللة قرارها إلى عدم قدرتها على ضمان الأمن بعد الهجوم الذي تعرض له أحد هذه المراكز في مدينة تاجوراء شرقي البلاد مؤخرًا.عربيًا .. تطرقت إلى تأكيد الدول الضامنة في محادثات أستانة حول سوريا في اختتام الجولة 13 من المحادثات في العاصمة الكازاخية التزامها بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وعلى مواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.وأنبأت عن اتفاق الدول الضامنة في محادثات أستانا حول سوريا في اجتماعهم في العاصمة الكازاخية على اتخاذ تدابير ملموسة، لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب.وسلطت الصحف التونسية الضوء على آخر المستجدات في السودان، وإشارتها إلى أن هناك أخبارًا سارة بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري ستعلن اليوم السبت.دوليًا .. نقلت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.// انتهى //12:04ت م0023