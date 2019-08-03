الجزائر 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 اغسطس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مسيرات الحراك الشعبي في أسبوعه ال24، للمطالبة برحيل رموز النظام القديم، تزامنًا مع إعلان هيئة الحوار الوطني عن الشروع في الاتصالات مع الطبقة السياسية بداية من غد الأحد لبلورة حلول للأزمة.وتابعت الشأن السوداني، مشيرة إلى توصل المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير والحرية لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري لإدارة المرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين.وأخبرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة .وفي متفرقات أخرى، تحدثت عن إعلان روسيا والولايات المتحدة رسميًا عن انتهاء الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية وسط قلق من عودة الحرب الباردة بين الدولتين.// انتهى //12:19ت م0026