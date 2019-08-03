‏الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل موجهة لمقدمي خدمات الاتصالات بعنوان "الالتزام التنظيمي وأهميته في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بنظام الاتصالات وقرارات الهيئة التنظيمية، وتأكيد أهمية ذلك في إيجاد مناخ مناسب للمنافسة العادلة بين جميع مقدمي الخدمة بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستخدمين.وخلال الورشة جرى استعراض عدد من المواضيع ومنها: مفهوم الالتزام التنظيمي، أبرز المخاطر التنظيمية والمالية على مقدمي الخدمة في حال عدم الالتزام، أهم الأعمال التي يتوجب على مقدمي الخدمة القيام بها في سبيل تعزيز الالتزام، اقتراح خطة عمل داخلية لإدارات الالتزام تتضمن أبرز الجوانب الواجب تغطيتها من قبل مقدمي الخدمات، وخطة الهيئة القادمة لمتابعة التزام مقدمي الخدمة.يذكر أن الهيئة عقدت هذه الورشة في إطار السعي للارتقاء بالبيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل مفهوم الالتزام التنظيمي ودوره في تكوين البيئة المحفزة للمستثمرين في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.// انتهى //12:34ت م0028