بيروت 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 2.70%، ليغلق عند مستوى 817.86 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة تراجعاً ليبلغ 113 ألفاً و148 سهماً بقيمة 433 ألفًا و236 دولارا، مقابل 114 ألفًا و78 سهماً بقيمة 470 ألفاً و195 دولاراً الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.97 مليارات دولار، مقابل 8.19 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //12:51ت م0029