مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسبدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر أمس، مشاركتها في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث باشر الكشافة عملية المسح وجمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم بالمشاعر، حتى يتمكن كشافة الادارة مع زملائهم بدءاً من اليوم السابع من ذي الحجة من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.وأبان القائد الكشفي محمد فاضل الفاضل، أن عملية المسح تتضمن قيام أفراد الكشافة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، حتى يتم بناء عليها رفع المستوى الثقافي والمعرفي والمهاري للكشاف للتعرف على الدليل الإرشادي، والخرائط العامة، والشرائح التي أصدرتها الجمعية هذا العام في وقت مبكر.// انتهى //13:17ت م0034