الرباط 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها، على الإجراءات التي شرعت فيها وزارة الداخلية المغربية من أجل وضع خارطة طريق لتنفيذ أكبر عملية تغيير في رجال السلطة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى اعتلاءه العرش.مغاربيا، اهتمت الصحف بتنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني،التي جرت امس بنواكشوط، حيث أدى الرئيس الموريتاني المنتخب اليمين الدستورية.وتطرقت الصحف المغربية إلى إدانة الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، والتي أثارت مخاوف من أن تطور بيونغ يانغ أسلحة أكثر تقدما.// انتهى //13:19ت م0035