الجزائر 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساندلع حريقان اليوم في منطقتي الجلاطة بجبال الشريعة والريحان بمحافظة البليدة في الجزائر، نتج عنهما وفاة طفلة، وإصابة عدد من الأشخاص بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحريقين.وأوضحت مصادر إعلامية محلية، في تقارير متفرقة أن الحرارة المرتفعة المسجلة خلال نهاية الأسبوع في الجزائر إضافة إلى الرياح ساهمت في ازدياد رقعة الحرائق وصعّب نوعًا ما من مهام عناصر الدفاع المدني في السيطرة على الحرائق.كما أتلفت عدة حرائق اندلعت أمس واليوم أيضًا في أماكن متفرقة بمحافظات تيسمسيلت وقسنطينة وجيجل الجزائرية، العديد من الهكتارات من الأشجار الغابية وأخرى مثمرة، تم إخماد البعض منها وأخرى مازالت مشتعلة.// انتهى //14:04ت م0040