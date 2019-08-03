مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسيقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، غدًا, ميدانيًا على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي.ويأتي ذلك لدى زيارة أمير منطقة مكة المكرمة للمشاعر المقدسة للوقوف عن كثب على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.كما تأتي الجولة انطلاقًا من حرص ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة في الجولة رؤساء القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأعضاء لجنة الحج المركزية، الذين سيطلعون سموه على الخطط والبرامج التي أعدتها الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما يترأس سموه في المشاعر اجتماعًا للجنة الحج المركزية لمناقشة الخطط والبرامج التي أعدتها القطاعات لخدمة وراحة وفود الرحمن.// انتهى //14:24ت م0041