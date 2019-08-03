مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً يقضي بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مديراً عاماً للتعليم في منطقة مكة المكرمة.وقدم الزائدي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه و لمعالي وزير التعليم ولمعالي نائبه على الثقة بتعيينه مديراً عاماً لتعليم مكة المكرمة, سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.يذكر أن الزائدي من الكفاءات الإدارية التربوية التعليمية حصل على درجة الماجستير من الإشراف التربوي, كلية التربية, جامعة أم القرى بمكة ودرجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية, كلية التربية, جامعة نيوكاسل المملكة المتحدة, نيوكاسل, بريطانيا وله العديد من الإسهامات والمنجزات التعليمية, حيث عمل أستاذًا للإدارة التربوية المشارك بقسم الإدارة التربوية بكلية الدراسات العليا التربوية ونائب مدير مركز تطوير الجامعي للتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعمل في وزارة التعليم وتدرج بين العمل معلماً ومشرفا تربوياً ، ومديراً لمكتب التعليم بشمال جدة و نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.// انتهى //14:37ت م0042