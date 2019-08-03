الخبر 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسافتتحت بلدية محافظة الخبر، المرحلة الأولى لممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ممشى شارع الأمير تركي يبلغ طوله 430 متر، وبعرض 12 متر، وتم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات، موضحًا أن مضمار المشي فقط يبلغ عرضه 4 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، فيما جرى تخصيص مسار للمكفوفين للمرة الأولى، ومنحدرات لذوي الإعاقة ومواقف سيارات تتسع لـ 110 سيارة، و 45 حوض زراعي، وكراسي ديكورية للجلوس، وإنارة جمالية على امتداد الممشى.وأكد المهندس الزايدي، حرص بلدية الخبر على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بالعمل بالمرحلة الثانية من الممشى على امتداد الشارع، والذي يبلغ طوله 250 متر، داعيا عموم المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذا الممشى والاستمتاع به، والحفاظ على هذه الممتلكات، وقضاء الأوقات الممتعة لهم ولعائلاتهم.يذكر أن محافظة الخبر يتوفر فيها نحو 11 ممشى، بالإضافة إلى الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، وذلك في كل من أحياء الراكة والخبر الجنوبية والثقبة وممشى طريق الملك سلمان وممشى الكورنيش الشمالي وممشى الكورنيش الجنوبي، وممشى الواجهة البحرية، وممشى منتزه الأسكان، وممشى منتزه الأمير سعود بن جلوي، وممشى طريق الملك فهد بحي الأسكان، إلى جانب المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.// انتهى //14:38ت م0044