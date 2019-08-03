نيوتيل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية اليوم في سباق 200 متر بزمن 56 : 26 ثانية" رقم شخصي جديد "ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .وهي الميدالية الفضية الثانية بعد الأولى أمس في سباق 100 متر للعداء المسرحي الذي عبر عن سعادته بإضافة إنجاز آخر للسعودية في بطولة العالم ، مؤكداً أن الزمن الذي حققه اليوم سيكون له تأثير كبير في التقدم بالترتيب العام على مستوى العدائين الشباب في العالم ، حيث كان الزمن السابق ( 97 :27 ثانية).// انتهى //14:43ت م0046