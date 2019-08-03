محايل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسشرعت بلدية محافظة بارق في إنشاء خمسة ملاعب رياضية بمراكز ثلوث المنظر و مركز جمعة ربيعة ومركز سياله والسليم بواقع خمسة ملاعب رياضية.وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أنه جرى الانتهاء من فرش أرضيات الملاعب الرياضية في مركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة بالنجيلة الصناعية الحديثة, حيث أنتهت أعمال الفرش الزراعي في الملعب الكبير بجوار المركز الحضاري بالمنظر و الذي تبلغ أطواله 90 م في 60م و الملعب الآخر داخل حديقة المركز الحضاري الجديدة.وأضاف أنه جرى الانتهاء من فرش النجيلة الصناعية لأرضيتي ملعبين بمركز جمعة ربيعة الأول بجوار حديقة جمعة ربيعة و الآخر بحي المروة شرقي المركز حيث تبلغ أطوال الملعب الواحد 70 م في 40م.وأشار البارقي إلى أن العمل جاري على إنشاء الملعب الرياضي بمركز سياله و السليم, حيث سيتم فرش الأرضية بالنجيلة الصناعية بطول 90 م في 60 م.وأكد أن جهود البلدية ستتواصل لإنجاز هذه الملاعب و مرافق رياضية أخرى حرصاً على أن يجد الشباب مرافق عامة لممارسة الرياضة.// انتهى //14:43ت م0047