مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بتوزيع المظلات على حجاج بيت الله الحرام وقاصديه، وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع.وتهدف الرئاسة عبر هذه المشاركة إلى وقاية حجاج بيت الله الحرام من أشعة الشمس، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.وأعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم و ارتياحهم لكافة الخدمات الاستعدادات والإمكانات الموفرة لهم حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بضيوف الرحمن من خلال توفير كل ما من شأنه أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.وأكدوا أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة لا تألو جهدا في تقديم كل ما يخدم ويسهل على الحجاج أداء مناسكهم, سائلين الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها على كل تقدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة.// انتهى //14:43ت م0049