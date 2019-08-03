المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1440هـ .وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات سعياً منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي وذلك من خلال مراقبات ومرشدات ومترجمات جندن للمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.كما تقوم الإدارة العامة النسائية من خلال المراقبات التأكد من توافر جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة وجمع المفقودات التي تسلم إلى أصحابها أو تسلم إلى قسم المفقودات في حالة عدم العثور على أصحابها وتعد تقارير يومية منهن بذلك كله.وثمنت عدد من ضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف التسهيلات التي تقدمها المملكة في خدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين ، مشيدات بالجهود المقدمة من منسوبات الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي والعاملات المخصصات للنظافة وخاصة في أعمال التطهير والتعقيم في المسجد النبوي وفي أروقته وساحاته وما حوله التي توضح ما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن وتسخير جميع الخدمات لهم ، سائلات الله تعالى الله أن يحفظ هذا البلد المبارك وقائده وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه من تسهيلات وخدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام .// انتهى //14:45ت م0051