حج / وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.516.101) حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجًا ، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجًا , وعبر البحر (16.848) حاجًا، وذلك بزيادة (123.369) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 9% ) تقريباً.
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