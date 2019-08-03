لندن 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية اليوم ببحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي المزيد من التعاون حول موضوعات تتعلق بالتطورات الدولية وبالتجارة وشبكات اتصالات الجيل الخامس القادمة.وتطرقت إلى قرار مجموعة "بورصة لندن للأوراق المالية" لإدارة البورصات طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة خدمات البيانات "ريفينتيف" التي تصل قيمتها إلى 27 مليار دولار.وأشارت إلى إلغاء مطار هيثرو بلندن مئات من رحلات الطيران قبيل إضراب من المقرر أن يستمر يومين خلال الأسبوع الجاري.وكشفت الصحف توصل المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق على إعلان دستوري، وأنه سيتم عقد اجتماعات لبحث مراسم التوقيع الرسمي على الإعلان الذي يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.وأوردت اختيار الاتحاد الأوروبي الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لخوض السباق لشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي.// انتهى //14:56ت م0053