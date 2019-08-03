جدة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسرصدت مجلة الحج والعمرة في عددها الجديد جاهزية جميع القطاعات لموسم حج هذا العام ، وتشرُّف المملكة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر والذي هو مصدر فخر لها منذ تأسيسها ومواصلتها هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه .وتحدث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في كلمته الافتتاحية في العدد عن جاهزية جميع القطاعات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، بعد أن هيأت لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أسباب الراحة واليسر ، التي ستعينهم -إن شاء الله- على أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ، وفق تنظيمات ومشروعات جديدة ، لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وبأعلى المعايير داعياً الحجاج للتفرغ للعبادة والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج .من جهته تناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خلال العدد الجهود التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً أنها مهمة عظيمة تتطلب الكثير من التخطيط والجهد ، عاداً سر نجاحها عاماً تلو آخر بعد توفيق الله تعالى ، ثم العناية الكريمة من ولاة الأمر -أيدهم الله- ، في الكادر البشري المتمرس الذي صقلته التجربة وامتلك خبرات متراكمة ، ليضع بصمة مختلفة في كل موسم جديد ، ويضيف ما يعزز الأداء ويحسن من مستوياته لتقديم خدمة نموذجية للضيف الكريم .وغطت المجلة اجتماع لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ولجنة الحج بالمدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وجولات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لمؤسسات أرباب الطوائف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ، عبر تقارير مفصلة ، مدعمة بالصور والرسومات والإحصاءات.وأفردت المجلة حيزاً كبيراً لجاهزية واستعدادات جميع القطاعات لموسم حج هذا العام ، ابتداء من مبادرة طريق مكة ، مروراً بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وجهود مؤسسات أرباب الطوائف في خدمة الحجاج ، ثم نقل الحجاج ، وانتهاء بالتفويج الذي يشكل ركيزة أساسية لنجاح موسم الحج .كما خصصت المجلة خلال العدد أبواباً متنوعة حول "الصيف.. والحج" والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لمواجهة حر الصيف الذي يتزامن مع مواسم الحج ، و"حجاج في ضيافة خادم الحرمين الشريفين" ، و"معرض الصحابة في العاصمة المقدسة يثري ثقافة ضيوف الرحمن" و"أسواق الحج .. ملتقى التجارة والثقافة والأدب" ، و"الحياة العلمية بمكة المكرمة .. صورة عن قرب" ، و"مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة .. نوادر المخطوطات ومصادر المعرفة" ، ومقالاً لرئيس التحرير طلال قستي بعنوان "الحجة الأعظم في التاريخ" يصف تلك الحجة العظيمة ، بما تحمل من قيم وثوابت منهجية وتشريعية سامية ، وتحديدها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام متطلبات ما يحتاجونه من تعاليم ترتقي بأرواحهم وأعمالهم .الجدير بالذكر أن مجلة الحج والعمرة تعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حيث انطلقت في شهر رجب من عام 1366هـ ، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، وتحتوي على قسم باللغة الإنجليزية.// انتهى //14:56ت م0054