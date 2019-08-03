حج / مجلة الحج والعمرة ترصد جاهزية القطاعات العاملة في الحج
السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس
جدة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس
رصدت مجلة الحج والعمرة في عددها الجديد جاهزية جميع القطاعات لموسم حج هذا العام ، وتشرُّف المملكة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر والذي هو مصدر فخر لها منذ تأسيسها ومواصلتها هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه .
وتحدث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في كلمته الافتتاحية في العدد عن جاهزية جميع القطاعات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، بعد أن هيأت لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أسباب الراحة واليسر ، التي ستعينهم -إن شاء الله- على أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ، وفق تنظيمات ومشروعات جديدة ، لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وبأعلى المعايير داعياً الحجاج للتفرغ للعبادة والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج .
من جهته تناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خلال العدد الجهود التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً أنها مهمة عظيمة تتطلب الكثير من التخطيط والجهد ، عاداً سر نجاحها عاماً تلو آخر بعد توفيق الله تعالى ، ثم العناية الكريمة من ولاة الأمر -أيدهم الله- ، في الكادر البشري المتمرس الذي صقلته التجربة وامتلك خبرات متراكمة ، ليضع بصمة مختلفة في كل موسم جديد ، ويضيف ما يعزز الأداء ويحسن من مستوياته لتقديم خدمة نموذجية للضيف الكريم .
وغطت المجلة اجتماع لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ولجنة الحج بالمدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وجولات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لمؤسسات أرباب الطوائف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ، عبر تقارير مفصلة ، مدعمة بالصور والرسومات والإحصاءات.
وأفردت المجلة حيزاً كبيراً لجاهزية واستعدادات جميع القطاعات لموسم حج هذا العام ، ابتداء من مبادرة طريق مكة ، مروراً بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وجهود مؤسسات أرباب الطوائف في خدمة الحجاج ، ثم نقل الحجاج ، وانتهاء بالتفويج الذي يشكل ركيزة أساسية لنجاح موسم الحج .
كما خصصت المجلة خلال العدد أبواباً متنوعة حول "الصيف.. والحج" والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لمواجهة حر الصيف الذي يتزامن مع مواسم الحج ، و"حجاج في ضيافة خادم الحرمين الشريفين" ، و"معرض الصحابة في العاصمة المقدسة يثري ثقافة ضيوف الرحمن" و"أسواق الحج .. ملتقى التجارة والثقافة والأدب" ، و"الحياة العلمية بمكة المكرمة .. صورة عن قرب" ، و"مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة .. نوادر المخطوطات ومصادر المعرفة" ، ومقالاً لرئيس التحرير طلال قستي بعنوان "الحجة الأعظم في التاريخ" يصف تلك الحجة العظيمة ، بما تحمل من قيم وثوابت منهجية وتشريعية سامية ، وتحديدها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام متطلبات ما يحتاجونه من تعاليم ترتقي بأرواحهم وأعمالهم .
الجدير بالذكر أن مجلة الحج والعمرة تعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حيث انطلقت في شهر رجب من عام 1366هـ ، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، وتحتوي على قسم باللغة الإنجليزية.
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