نجران 02 ذو الحجة 1440هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسرفعت أمانة منطقة نجران أكثر من 8229 طنًا، من النفايات خلال شهر ذو القعدة الماضي، إلى مرمى النفايات المخصص، من خلال أعمال النظافة اليومية.وأوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور أن أمانة المنطقة تواصل أعمالها يوميًا في إزالة المخلفات للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات عبر العديد من الآليات والأيدي العاملة المتخصصة من عمال النظافة والمراقبين الميدانيين، إلى جانب التوعية المستمرة بالأضرار الصحية الناجمة عن رمي المخلفات في الأماكن العامة، وأثرها السلبي على البيئة.من جهته أبان مدير إدارة النظافة المهندس عبود بن مانع آل نصيب أنه جرى رفع أكثر من 8229 طنًا من النفايات المنزلية، ومخلفات البناء خلال شهر ذو القعدة، داعياً المواطنين والمقيمين للمشاركة الفعالة لإنجاح الجهود في الحفاظ على النظافة العامة.وأشار آل نصيب إلى أن أعمال النظافة تتوزع بمجموعة متكاملة من الحزم يتم تطبيقها منها، خدمة الكنس الآلي واليدوي ، والتقاط النفايات، ورفع الأنقاض، وغسيل الحاويات، وخدمة رفع المخلفات المنزلية.// انتهى //15:58ت م0076