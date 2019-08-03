صبيا 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسكثفت إدارة تعليم صبيا جهودها ، لتنفيذ مبادرة الطفولة المبكرة التي تستهدف الطلاب والطالبات من عمر 4 إلى 9 سنوات حيث يتم من خلالها إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات إضافة للتوسع في افتتاح رياض الأطفال وزيادة عدد فصولها الدراسية ، وذلك ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم .وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن مبادرة الطفولة المبكرة تطبق في 75 مدرسة من مدارس الإدارة عبر مراحل ووفق نماذج مختلفة، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت منذ وقت مبكر على تهيئة وتجهيز المدارس المستهدفة وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لضمان البداية الجادة والمتميزة من أول يوم في العام الدراسي الجديد ، حيث شملت الأعمال الانتهاء من الصيانة والإضافات والتجهيزات المدرسية وتأمين الهيئة الإدارية والتعليمية، مشيدًا بالدور الكبير للجان الاستعداد والطفولة المبكرة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس .من جانبها أوضحت مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي أن وزارة التعليم تهدف من خلال مدارس الطفولة المبكرة لرفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، مشيرة إلى أن رؤية المملكة قد ركزت على ضرورة حصول كل طفل على فرص تعليم جيد وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر، وقد عملت إدارة تعليم صبيا على تهيئة الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الطفولة المبكرة من خلال برامج تدريبية ولقاءات شارك في التنظيم لها وتنفيذها الأقسام ذات العلاقة .بدوره بين المساعد للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية، أن المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل مدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة والمدارس القابلة للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة، مشيدًا بنسبة الإنجاز الكبيرة وبالجودة العالية التي حققتها لجنة متابعة الأعمال في المدارس المستهدفة، حيث تم الانتهاء من عمليات تعديل المرافق في البيئة المدرسية بما يناسب احتياجات الطلبة والخطط التنفيذية الوزارية ويساهم في رفع جودة اليوم الدراسي في مدارس الطفولة المبكرة بإشراف مباشر من شركة تطوير المباني.// انتهى //15:59ت م0078