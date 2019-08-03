مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأكد أرناد راموفيتش من دولة الجبل الأسود وهي دولة تقع في جنوب أوروبا أن حلمه الذي امتد لأكثر من أربعين عامًا وهو رؤية الكعبة المشرفة وحج بيت الله الحرام مع جموع المسلمين، تحقق بفضل الله ثم بفضل حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثمناً دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.جاء ذلك خلال تصريح صحفي له أثناء استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث يستضيف البرنامج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة يمثلون أكثر من 77 دولة من مختلف قارات العالم، وفق منظومة عمل متكاملة بما يحقق أرقى الخدمات للضيوف.وقال "أرناد" الذي يعمل مساعدا في الأمور السياسية في المشيخة الإسلامية في دولة الجبل الأسود : إنه يحلم بالحج والطواف بالبيت الحرام وزيارة المسجد النبوي والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه، منذ أكثر من أربعين عامًا لكونه يعيش في بلدٍ المسلمون فيه أقلية، والحمد لله لقد تحقق حلمي بفضل الله ثم بفضل حكومة المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها من أجل خدمة الإسلام والمسلمين.وعن استضافته للحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين أشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة برنامج عالمي فيه يجتمع المسلمون من مختلف أرجاء الأرض بأرض الحرمين الشريفين على الحق المبين وتوحيد صفهم ومناقشة قضاياهم فيما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية.وثمّن "أرناد" الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في خدمة الإسلام والمسلمين من نشر كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنفيذ العديد من البرامج التي من خلالها يتبصر المسلمون بأمور الدين والدنيا، وكذلك من خلال نشرها للوسطية والاعتدال ومحاربتها للتطرف والإرهاب.وفي ختام تصريحه رفع "أرناد" الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما لله - على استضافته للحج ضمن ضيوف البرنامج، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الأعداء، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.// انتهى //16:06ت م0079