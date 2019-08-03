طرابلس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأنقذت السلطات الليبية 62 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بعد تعطل قاربهم الليلة الماضية في عرض البحر.وأفاد مسؤول الإعلام في فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس نقيب حسني أبوعيانة، أنه جرى بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنقاذ 62 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وجرى إيوائهم داخل فرع طرابلس طريق السكة وتقديم الخدمات الصحية الأولية لهم والتواصل مع سفارات دولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.// انتهى //16:06ت م0080