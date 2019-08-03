حائل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساختتمت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام الدراسي ١٤٤٠هـ أول أمس التي نفذت خلال الإجازة الصيفية على مرحلتين بالشراكة بين الغرفة التجارية بحائل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وجامعة حائل .وحظيت المبادرة بمتابعة وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة لمقر المبادرة والاطلاع على الحصص الدراسية المقدمة حيث التقى بأبنائه الطلاب الدارسين في مبادرة سموه.وتهدف المبادرة لتنمية وتطوير المهارات اللغوية لدى الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عارف الحربي أن إجمالي عدد المسجلين من خلال البوابة الخاصة بالمبادرة 1189 طالب وطالبة ويمثلون 599 طالب و590 طالبة وعدد المقبولين النهائي في المرحلة الأولى 569 وكان نصيب البنات منها 308 وكان عدد الطالبات في المستوى الأول 251 والمستوى الثاني 57 ، ونصيب البنين من المقاعد 261 يمثلون المستوى الأول 231 طالب و المستوى الثاني 30 طالباً .‏ ‏وأضاف أن عدد المقبولين في المرحلة الثانية 240 طالب وطالبة كان نصيب البنات منها 130 طالبة يمثلن 90 طالبة في المستوى الأول و 40طالبة في المستوى الثاني بينما نصيب الطلاب كان 110 طلاب يمثلون في المستوى الأول 70 وفي المستوى الثاني 40.يذكر أن المرحلة الأولى قد بدأت خلال الفترة 20 شوال 1440هـ وحتى الفترة 8 ذو القعدة 1440هـ ، على ثلاث فترات بواقع ساعتين لكل فترة واستأنفت المرحلة الثانية خلال الفترة 11ذو القعدة 1440هـ وحتى الفترة 29ذو القعدة 1440هـ على ثلاث فترات بواقع ساعتين لكل فترة .// انتهى //16:10ت م0084