مكة المكرمة في 02 ذو الحجة 1440 ه الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال ممثلة في إدارة خدمات المستفيدين برئاسة شؤون الحرمين مبادرة " نسمو " ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" التي تطلقها الرئاسة للعام السابع على التوالي لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين فيصل بن عبدالله الجودي أن المبادرة تعنى بتقديم مجموعة من الهدايا العينية، والكتب الدينية، والمصاحف، والمظلات، وماء زمزم، وحقيبة الحاج، ومظلات شمسية مزودة بمروحة ورذاذ الماء لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //16:10ت م0085