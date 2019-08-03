تبوك 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأنهى 4000 متدرب ومتدربة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أول أمس, برامج التدريب المهني الصيفي التي تضمنت 165 برنامجًا تدريبيًا منها 72 برنامجاً للبنين و92 برنامجاً للبنات قدمها أكثر من 40 مدربًا ومدربة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن التدريب الصيفي بتعليم تبوك ارتكز على برامج تهدف إلى تحسين بيئة التعلم وترفع مستوى أداء عناصر العملية التعليمية داخل وخارج حجرة الصف بما يصب في النهاية في تحسين نواتج التعلم، مقدماً شكره لجميع المتدربين والمتدربات الذين حرصوا على تطوير أنفسهم وأدائهم واستثمار وقتهم خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على أدائهم التعليمي تجاه طلابهم وطالباتهم.وثمن المدير العام جهود فريق العمل من إدارتي التدريب والابتعاث "بنين - بنات" والإدارات المساندة لدعم مشروع التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المنطقة، منوهاً بما قدمه المدربون والمدربات من برامج تدريبية في مختلف المسارات.// انتهى //16:13ت م0086