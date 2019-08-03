الدوادمي 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي في تنفيذ برنامج" أشُهرٌ معلومات" بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلكبمناسبة حلول موسم الحج.ويشمل البرنامج الذي تنفذه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها على العديد من الكلمات الوعظية والتوعوية والبرامج التوجيهية والمطبوعات الإرشادية، وعرض مواد وبطاقات توعوية عن مناسك الحج في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمنتزهات عبر شاشات العرض في تلك المواقع.يذكر أن هذه البرامج تحظى بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين، واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //16:19ت م0088