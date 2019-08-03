جدة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسنفذ مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة للتدريب بجدة, دورة بعنوان "طرق مبتكرة لتنويع مصادر الدخل" استمرت 3 أيام بمشاركة عدد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الخيري ورواد الأعمال وطلاب الجامعات.وتهدف الدورة إلى تنمية وصقل مهارات المشاركين الخاصة بتنمية الموارد و اكتشاف طرق مبتكرة لتنويع مصادر الدخل ومعرفة عناصرها ومعوقاتها ووسائل التغلب عليها ، وتزويد المشاركين بسبل بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد في منظمتهم أو بشكل شخصي ، بما يحقق فعاليتهم وينمى كفائتهم في مجال تنمية الموارد ويسهم في رفع إنتاجيتهم.وتضمنت الدورة عدد من المحاور منها التعريف بإطار تنمية الموارد المالية والطرق المتعدد التي يمكن أن تكون مصادر دخل للجمعيات ورفع مستوى أداء موظفي تنمية الموارد المالية للخروج بخطوات عملية لمعالجة التحديات التي قد تواجههم .وأكد مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين للتدريب ومدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير ميمني, أهمية إقامة مثل هذه الدورات لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية ،للاستفادة من العلوم الحديثة المتخصصة في مجال تنويع مصادر الدخل للجهات والشركات والمؤسسات، معربا عن شكره للمشاركين في الدورة على حضورهم واهتمامهم بالخطط والأفكار التي خرجت بها محاور هذه الدورة والاستفادة منها.// انتهى //16:59ت م0094