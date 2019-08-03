الأحساء 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستستعد إدارة التعليم بمحافظة الأحساء لتطبيق مبادرة فصول الطفولة المبكرة في العام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، حيث قامت بتهيئة المدراس والصيانة اللازمة والنقل والأثاث ومناقلة العهد لتطبيق هذه المبادرة.وبهذه المناسبة، عقد مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، أمس الأول، اجتماعاً بأعضاء ومديرات مدارس الطفولة المبكرة في إطار الاستعداد لتطبيق فصول الطفولة المبكرة بتعليم الأحساء، بهدف مناقشة أهم المرئيات حول تطبيق المبادرة.وشكر بالغنيم فريق العمل على ماتم إنجازه، مثمناً الدور الكبير للمساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي، في رئاسة اللجنة العليا لفريق الطفولة المبكرة ولمديرة رياض الأطفال جهودها، ومديرات مكاتب التعليم ومديري شؤون المباني والتشغيل والصيانة وخدمات الطلاب والخدمات العامة والاختبارات والقبول، وجميع الإدارات ذات العلاقة بتسهيل مهمة تطبيق مدارس الطفولة المبكرة، مشيداً بدور قائدي وقائدات المدارس عينة التطبيق.وتناولت المساعدة للشؤون التعليمية محور الطفولة المبكرة الأهمية والتوجهات، في حين قدمت مديرة إدارة رياض الأطفال سعاد العيسى، ورقة عمل عن أهمية الطفولة المبكرة خصائصها واحتياجاتها، ثم نقاش وحوار مفتوح مع جميع قائدات مدارس عينة التطبيق حول تفقد احتياجات كل مدرسة.من جانبه، أوضح مدير مراقبة المخزون عبدالله عثمان الملحم، أنه جرى نقل جميع العهد في نظام فارس لجميع مدارس الطفولة المبكرة خاصة مدارس البنين التي جرى تحويلها إلى مدارس طفولة مبكرة وما تبع ذلك من مناقلات بين قائدي وقائدات المدارس، حيث جرى إنهاء عدد ثمانية مناقلات وذلك بالتعاون مع الدعم الفني لبرنامج فارس في الوزارة.فيما بين مدير التشغيل والصيانة راضي العلي، أنه تمت تهيئة المدارس الطفولة المبكرة لـ (۱۲) فصل، وإصلاحات وتعديل مداخل وغرف الحراس لـ (5) مدارس، وتوريد وتركيب "فينيل"لفصول الطفولة المبكرة لـ (۲۱) فصلاً، إلى جانب توريد وتركيب "فينيل" لفصول الطفولة المبكرة لـ (۲۰) فصلاً، كما تم توريد وتركيب مظلات وسواتر ودورات مياه خارجية لفصول الطفولة المبكرة، وتهيئة مدارس الطفولة المبكرة لمدرسة واحدة.// انتهى //17:01ت م0095