القاهرة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسثمن رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد الجهود الكبيرة والضحمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.وقال "مكرم" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي أجمع تتابع بإعجاب وتقدير كبيرين ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة وإجراءات منسقة ومتطورة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين متوقع أن يزيد عددهم هذا العام أكثر من مليوني حاج.وأضاف أن المملكة كل عام تبهر العالم بتقديمها خدمات تستهدف راحة حجاج بيت الله الحرام، فما نشاهده سنوياً من إجراءات وخدمات أمنية وصحية ولوجستية للتعامل مع ملايين الحجاج من مختلف دول العالم وخدمتهم بتجرد تام أمر نابع من القيادة السعودية التي تؤمن وبصدق أن خدمة ضيوف الرحمن أشرف وأسمى واجب تقوم به المملكة ولا يمكن لأحد أن ينافسها في هذا الشرف.وأعرب مكرم عن بالغ الامتنان والاعتزاز بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن من أبناء الأمة الإسلامية لأداء فريضتهم المقدسة في أجواء إيمانية مطمئنة بكل يسر وسهولة وأمان، مؤكداً أن المملكة وقيادتها وشعبها ضربت على مر التاريخ أروع الأمثلة في رعاية وتنظيم موسم الحج السنوي.ورفض رئيس المجلس المصري الأعلى للإعلام، أي محاولات لتسيس الحج وأي دعاوى أو شعارات، وهو أمر مرفوض دينياً، مشيراً إلى أن موسم الحج هو موسم التحاب والتواد والتعارف وليس للتناحر والتجاذب.// انتهى //17:14ت م0099