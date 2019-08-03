سنابس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستنظم جمعية البر الخيرية بسنابس، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء المقبل، حوارًا مفتوحًا تحت عنوان " تعديل سلوك الأطفال" ، يشارك فيه الأخصائي النفسي أحمد السعيد ، وذلك بمركز التنمية الأسرية التابع للجمعية بسنابس.ودعت الجمعية الآباء والأمهات والمهتمين للمشاركة في الحوار التي يقدم كل جديد في تربية الأطفال، ومعالجة تصرفاتهم وسلوكهم.// انتهى //17:33ت م0105