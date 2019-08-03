الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسوقعت وزارة الصحة ممثلة في المركز العالمي لطب الحشود اتفاقية تعاون تتعلق بالأبحاث العلمية والتدريب والتطوع بمختلف متطلباتها في مجال التعامل مع الحشود بالحج والعمرة والزيارة.وتأتي هذه الاتفاقية في ظل المساعي المتواصلة للقيادة الرشيدة لتوفير كل الأسباب والوسائل التي تمكن الحجاج والمعتمرين والزوار من تحقيق غاياتهم وتأدية شعائرهم بيسر وسهولة وفي أفضل ظروف صحية وتنظيمية تواءمًا مع رؤية المملكة 2030 ، ونظرًا لوجود الرغبة لدى الطرفين في التعاون المشترك لما يصب في جوهر تلك المساعي, وذلك عن طريق البحوث والأساليب العلمية الحديثة مما يعود بالنفع على الوطن، ورغبة منهما في تحديد إطار للتفاهم حول التعاون المشترك بينهما.// انتهى //18:13ت م0107