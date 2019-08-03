الجوف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //18:13ت م0108