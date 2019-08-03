مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة باللجنة الشرعية في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، العديد من البرامج الدعوية لضيوف البرنامج بأكثر من ١٢ لغة.وتعمل اللجنة بتوجيه وإرشاد الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتنفيذ برامج توعوية متكاملة ، وتوزيع الكتب والمصاحف بعدة لغات مختلفة ، وإلقاء الكلمات الوعضية وإمامة المصلين في مقرات ضيوف خادم الحرمين الشريفين.// انتهى //18:44ت م0114