عنيزة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي أقيمت تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، واستفاد من برامجها أكثر من 6944 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك من خلال (43298) ساعة تدريبية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.ونُفذت البرامج، التي اعتمد المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم، على أربعة مراحل خلال الشهر الماضي.من جهته، أكد مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح, الدور المهم لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، في تطور الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.وقدم الفريح شكره لجمع أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي على تأدية مهامهم التي ساعدت في نجاح النسخة الثانية من هذا المشروع, مثنيًا على جهود جميع المعلمين والمعلمات في استغلال فترة الإجازة الصيفية للاستفادة من هذه البرامج المتنوعة.// انتهى //18:56ت م0116