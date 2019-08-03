عمّان 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية اليوم، اعمال المؤتمر الإقليمي الثالث للتميز في التعليم، بمشاركة 100 أكاديمي وباحث من 10 دول عربية من ضمنها المملكة.ويسعى المشاركون في المؤتمر على مدار أسبوع إلى معالجة العديد من القضايا المهمة كالذكاء الاصطناعي والروبوت ومنحى (ستيم) من خلال محاضرات رئيسية يومية وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى تقديم جلسات حوارية من خلال نخبة من المختصين الذين سيقومون بعرض مجموعة من الأوراق البحثية.كما ويناقش المشاركون، التحديات المختلفة التي تواجه العملية التربوية، والآفاق المستقبلية للنهوض والارتقاء بها ودمج التكنولوجيا في منهجيات التدريس اليومية، والتركيز على مناهج العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات.// انتهى //18:57ت م0118