مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأكد وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي الدكتور أحمد بن محمد بلخير، أن المملكة رائدة وقائده في كيفية التعامل مع الحشود والتجمعات البشرية في أوقات محددة، حيث أنه بدءاً من عدة سنوات اعتبرت المملكة احدى الدول التي بها مكاتب ومراكز معترف بها.وأشار إلى أن هذه المكاتب تُعد من المواقع التي تضيف في هذا العلم الجديد والشراكة معها سيساند ويسهم فعلياً في إمكانية الخروج بأبحاث ودراسات وفهم أكثر لكيفية ادارة الحشود بأفضل طريقه من الناحية الصحية.وقال الدكتور بلخير على هامش توقيع المركز العالمي لطب الحشود بالصحة اتفاقيه مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم : هذه الشراكة بين وزارتي "الصحة والحج" تُعد دافعاً قوياً لتعميم هذه التجربة والاستفادة منها بصورة أكبر وأشمل.وأكد أن الفائدة من هذه الشراكات هي وجود جميع القطاعات الحكومية تعمل مع بعض بالتكامل في البيانات وتقديم الخدمات، وكذلك فهم حالة الحجاج خلال تنقلهم، وحالتهم الصحية وغير الصحية، والسعي لأن تكون رحلتهم القادمة أن تكون أفضل وأسهل.وأضاف أن الوقاية دائماً أفضل من العلاج وأقل تكلفة وأفضل في النتائج، بحيث أن كل حاج في رحلته يحتاج معلومة محددة وتدريب محدد في وقت معين حتى يستجيب لها، فهذه الشراكات تساعدنا في التكامل مع هذه المؤسسات في تقديم خدمة أفضل وإبقائهم بصورة صحية جيدة.// انتهى //19:29ت م0119