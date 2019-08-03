الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحقق نادي الأحساء للأشخاص ذوي الإعاقة أهدافه المرجوة والمنشودة التي رسمها ووضع خطتها مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور خليل الحويجي من خلال المعسكر التدريبي الخارجي في جمهورية مصر العربية الذي أقامه بمشاركة ألعابه الرياضية المتعددة في مختلف الإعاقات تأهباً لخوض منافسات البرنامج الزمني للجنة البارا لمبيه السعودية للموسم القادم.وأسهم في تحقيق ذلك النجاح الباهر التزام جميع اللاعبين على التدريبات وانضباطهم وأداؤهم المتميز خلال التجارب التي خاضوها مع أقوى وأميز الفرق المصرية التي تضم العديد من النجوم الدوليين أصحاب الخبرة والمتمرسين، بجانب جهود مدربي الألعاب الوطنيين المتميزين خالد المحضار وفهد الدغيش وخالد النعيم وابراهيم النعيم وخالد الدريس وعبد الإله الجويسم ومحسن آل سماعيل وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالله الملحم ، ضمن البعثة التي ترأسها الدكتور خليل الحويجي وضمت عضوي مجلس الإدارة محمد الجويسم وحسين العيسى ومدير عام النادي والمشرف على المدربين خالد بوسحه ومشرف الإعاقة ابراهيم الحويجي.وتنفيذ برنامج مميز وحافل ومتعدد للبعثة طيلة أيام المعسكر أشتمل على تدريبات على فترتين "صباحية ومسائية "لجميع الألعاب والقيام بعدة زيارات وجولات للأماكن السياحية في العاصمة القاهرة.وقدم رئيس النادي رئيس البعثة الدكتور خليل الحويجي خلال اجتماعه بالبعثة في مقر إقامتها الشكر للهيئة العامة للرياضة على موافقتها على إقامة المعسكر ، ممتدحاً انضباط اللاعبين ومواظبتهم على حضور التدريبات والتزامهم بالمواعيد وتحليهم بالأخلاق الرياضية العالية.وقدم الشكر للأجهزة الفنية والإدارية على جهودهم التي بذلوها.وتخلل المعسكر إقامة مباريات ودية في كرة الطائرة جلوس حيث خاص النادي مباراة ودية مع فريق نادي أيسترن كومباني الرياضي الذي يضم لاعبين دوليين وأصحاب خبرة طويلة ، كما لعب فريق كرة القدم للمكفوفين لقاءً وديًا مع نظيره فريق نادي الإيمان للمعاقين بالقاهرة الذي يُعد أول نادي للمعاقين في مصر .// انتهى //19:46ت م0123