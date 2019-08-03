مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية لضيوف خادم الحرمين الشريفين أمس, محاضرة بعنوان "المخرج من الفتن" قدمها عضو هيئة كبار العلماء عضو التوعية الإسلامية في الحج الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي , ضمن إطار البرنامج التوعوي الذي تنظمه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج بوزارة الشؤون الإسلامية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة.

وتطرق فضيلته لأبرز ما يعصم المسلمين من الفتن ويحفظ عليهم أمنهم وأمانهم واستقرارهم.

// انتهى //

19:55ت م

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