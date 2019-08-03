الطائف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأقام نادي الفرسية حفل سباقه السادس عشر والأخير ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف عام 1440 هــ على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بحضور جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة, وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .وتكون حفل السياق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي: الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج سنتين ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول " الوشمي " لإسطبل بيارق الخيل ونال المركز الثاني " الأحص " لسلمان العضياني وحل في المركز الثالث " تمران " لعلي بن محمد السحيمان وجاء في المركز الرابع " مجنة " لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وحقق المركز الخامس " الرشاوية " لأبناء فهد منير العضياني .والشوط الثاني الجزء الأول إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول " تؤول " لمحمد عبدالله بن حثلين ونال المركز الثاني " حفوز " لأبناء الشريف هزاع العبدلي وحقق المركز الثالث " هفيف " لبدر مشاري بن زريبان وحاز المركز الرابع " مسايفة " لمتعب حمد آل رشيد وحل في المركز الخامس بنود لعبدلإله محمد العساكر وجاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الثاني كما يلي : المركز الأول نازلي لبدر مشاري بن زريبان وحل في المركز الثاني " عليا طويق " لأبناء سعد سعود بن ذياب ونال المركز الثالث مرامان لإسطبل العرين ، وحاز المركز الرابع " مبكرة " لإسطبل آل مرزوق وحقق المركز الخامس " قناديل " لعبدالله عبدالعزيز الناصر .والشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع إلى خمس سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال، وحاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول " آخر نجمة " لأبناء سالم علي آل علي ونال المركز الثاني " ضحضاح " لطارق محمد عناية وحل في المركز الثالث " يطمئن " لمحمد شبيب أبو اثنين ونال المركز الرابع " ساردين " لإسطبل الريادة وحقق المركز الخامس " طلق الأشبار " لسعد محمد الرويلي والشوط الرابع إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال، وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول العدين لإسطبل البيرق وحل في المركز الثاني ساس الطيب لعبدالله محمد الطخيم وحاز المركز الثالث " مسؤولة " لشرف محمد الحريري وجاء في المركز الرابع " مايلزي " لإبراهيم خليل العنزي وحقق المركز الخامس " الشقي " لنواف جليل الشمري والشوط الخامس للأفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال، وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول " ريح الصبا " لتركي عبدالعزيز السهلي ونال المركز الثاني " زينة الملقا " لإسطبل الشاكرين وجاء في المركز الثالث " عفراء نجد " لعبدالمجيد عمر آل الشيخ وحاز المركز الرابع " سينادور " لهادي جبران آل رشيد وحل في المركز الخامس متواريه لماجد مهل البقمي .والشوط السادس على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجميع الدرجات "مستورد ثلاث سنوات فأكثر" ومسافته 2400 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول " سوفت شور " لعبدالإله عبدالعزيز الموسى ونال المركز الثاني " كوناني " لسعود حلاف الحربي وجاء في المركز الثالث " كونتانجو " لإسطبل الغريبان وحقق المركز الرابع " ستريت أوف دريم " لسمو الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز ونال المركز الخامس " ستون كتر " لخالد سعود المليحي .وفي نهاية الشوط سلم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري الكأس لصاحب الجواد الفائز ، والشوط السابع والأخير على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر ومقدار جائزته المالية 110 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول " عناية الأول " لعبدالإله علي بن نصيب وحل في المركز الثاني " متبين " لأبناء سلطان مسلط الأزمع وحقق المركز الثالث " درواس " لأبناء الشريف هزاع العبدلي ونال المركز الرابع " السور" لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وجاء في المركز الخامس " ويل الثريا " لإسطبل الفخر .// انتهى //20:38ت م0128