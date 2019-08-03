مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسنفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، تدريبًا فرضيًا جديدًا للتعامل مع الكوارث في مكة المكرمة أثناء موسم الحج 1440هـ، ممثلًا في حادث تسرب غاز في أحد الفنادق المخصصة لإسكان الحجاج في حي العزيزية، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستعدادات للتعامل مع كافة الطوارئ.وشارك في الفرضية 25 فرقة إسعافية للهلال الأحمر، إذ قامت الفرق بفرز أكثر من 34 حالة، نقل منها 20 حالة من الموقع إلى المراكز الإسعافية المخصصة للعاصمة المقدسة، ومتابعة 14 حالة في موقع الفرضية، وذلك وفقًا لنظام إدارة الحدث والقيام بالأدوار المنوطة حسب الخطة الوطنية للتعامل مع الكوارث.وسجلت الفرق الإسعافية المشاركة في الفرضية عددًا من النقاط الإيجابية خلال التعامل مع الحادث، أبرزها رفع حالة الجاهزية لجميع مراكز نطاق العاصمة المقدسة بعد ورود البلاغ، وكذلك سرعة استجابة الفرق الإسعافية مع البلاغ.وأوضح مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج هذا العام عبيد مسحل العتيبي أن التمرين يهدف إلى رفع درجة استعداد الفرق الإسعافية في الحج لأي طارئ، ومعرفة الإيجابيات والتأكيد عليها وتلافي السلبيات، في ظل الاستعدادات المكثفة التي تجريها الهيئة تزامنًا مع موسم الحج.وأشار العتيبي إلى أن الهيئة تقوم بإجراء الفرضيات التدريبية بصفة دورية لكونها تمثل جزءًا من خطط وأعمال الهيئة بهدف رفع درجة الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات للتعامل مع الكوارث والأزمات، والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية وفق أحدث المعايير والتطبيقات المحلية والعالمية.// انتهى //21:00ت م0129