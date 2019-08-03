أبها 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأشاد ‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بالدور الذي يقوم به المراقبين الميدانيين من منسوبي لجان التعديات، والأمانة والبلديات، والعمل، والسياحة، والتجارة، مؤكداً سموه على أهمية دعمهم، وتحفيزهم، وبحث مايواجههم من مشكلات أثناء العمل الميداني، لضمان سير الأعمال بالشكل الصحيح.وأبان سمو أمير منطقة عسير ‏في كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال رعايته ورشة عمل " دور المراقب الميداني وأهميته " التي نظمتها إمارة المنطقة على مسرح الإمارة مؤخراً، وشارك فيها أكثر من ٥٠٠ مراقب ميداني من مختلف القطاعات أن القيادة الرشيدة أولت المراقبين جل اهتمامها من خلال عقد الدورات ‏التدريبية وورش العمل لإكسابهم المهارات اللازمة لأداء المهام المناطة بهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً سموه أن اهتمام القيادة بالمراقبين من منسوبي القطاعات الحكومة لا يقل أهمية عن حرصها ودعمها لرجال الأمن المشاركين على الحدود.وبدأت الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كرم أمير منطقة عسير المراقب الميداني عبدالله ظافر الشهراني من منسوبي بلدية صمخ، نظير جهوده المميزة في عمله، وتكريماً له بعد الاعتداء عليه من أحد المواطنين أثناء أداء عمله الميداني.عقب ذلك، ناقش الحضور العديد من المحاور المدرجة على جدول أعمال الورشة، تناولت المحاور الرئيسية لمهنة المراقبين الميدانيين منها مهارات التعامل مع المستفيدين، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى جانب التحديات التي تواجه المراقب الميداني وطرق معالجتها.// انتهى //21:53ت م0138